Ocon voert geruchten en nodigt Schumacher uit voor verjaardag

Alpine-coureur Esteban Ocon vierde afgelopen weekend zijn 26ste verjaardag. Op zaterdag was hij jarig en de Fransman deelde op de sociale media de beelden van zijn verjaardagsfeestje. Naast zijn vrienden en familie was er nog een opvallende gast aanwezig: Haas-coureur Mick Schumacher.

Momenteel is het nog hoogstens onduidelijk wie aankomend seizoen de teamgenoot is van Ocon. Alpine is naargeestig opzoek naar een tweede coureur aangezien Fernando Alonso vertrekt en Oscar Piastri het contract ontkende. Ocon heeft al meerdere keren uitgesproken dat hij het liefst Schumacher ziet als zijn nieuwe teamgenoot. Hij zet deze woorden dus nu kracht bij met de uitnodiging voor zijn verjaardagsfeestje.