Komt De Vries weer in actie bij de Grand Prix van Singapore?

Nyck de Vries was de ideale stand-in voor de zieke Alexander Albon op het circuit van Monza. In de Williams scoorde de Nederlander een indrukwekkende negende plaats bij zijn Grand Prix-debuut, terwijl vaste Williams-rijder Nicolas Latifi niet verder kwam dan P16. Of dit een eenmalige invalbeurt was of niet moet de toekomst uitwijzen, maar de kans lijkt klein dat De Vries opnieuw in de bolide van Albon instapt.



De Thai zei in een video dat hij verwacht in Singapore weer mee te doen. De dinsdag na de Grand Prix van Italië was de Williams-coureur uit het ziekenhuis ontslagen na een blindedarmontsteking. ''Sindsdien ben ik in Monaco'', begon de voormalig teamgenoot van Max Verstappen. ''Ik begin wat rond te lopen en het doel is om klaar te zijn voor Singapore, maar dat zal moeilijk worden.''

Met dat laatste doelt Albon op de fysiek zware wedstrijd door de straten van het Aziatische land. ''Het is een van de pittigste races waar we naar toe gaan, dus het is geen gemakkelijke, maar laten we hoog mikken en kijken wat er gebeurt.''

Albon sloot het videobericht af met een dankwoord naar iedereen die hem sterkte wenste. ''Gewoon een kort bericht om je te bedanken voor de vriendelijke berichten, ik heb ze allemaal gelezen, zoveel als ik kan, en het betekent veel. Dus bedankt. Hopelijk tot ziens in Singapore en rust uit.''