Marko onthult geheim van Verstappen: "Hij is enorm snel in schone lucht"

Max Verstappen won afgelopen weekend de Italiaanse Grand Prix op het circuit van Monza. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur liet zijn kracht wederom zien en reed haast onbedreigd naar de zege. Verstappen maakte zeer veel indruk en het lijkt erop dat hij in de aankomende races de titel al kan grijpen.

In Italië moest Verstappen van de zevende plaats starten. De Nederlander had wederom een motorstraf ontvangen maar het leek geen indruk op hem te maken. Ook zijn bandenmanagement was alweer zeer sterk, de Nederlandse coureur reed namelijk 24 rondjes op de zachte band. Het was een ongekend aantal rondjes op die compound en Verstappen laat over het algemeen een sterke indruk achter.

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko was weer eens onder de indruk van Verstappen. De Oostenrijker zag dat Verstappen weer een van zijn geheime krachten liet zien. In gesprek met zijn landgenoten van ORF was Marko nogal duidelijk: "Het is weer één van de geheimen van Max. Hij is namelijk enorm snel als hij in schone lucht kan rijden. Als de engineers tegen hem zeggen dat hij de banden op een bepaalde temperatuur moet houden, dan doet hij dit zonder dat de banden eronder lijden."