FIA wil Herta niet helpen aan superlicentie

Colton Herta's Formule 1-droom moet misschien nog even wachten. Het lijkt steeds onwaarschijnlijker dat rivaliserende teams, de Formule 1 en de FIA ​​zullen helpen om de Indycar-ster volgend jaar een Alpha Tauri-stoel te laten bemachtigen met vrijstelling van een superlicentie.

Het zorgt voor veel discussie binnen de Formule 1-paddock. Debutant Nyck de Vries, een favoriet om volgend jaar definitief een stoeltje voor een seizoen te bemachtigen, is het ermee eens dat het oneerlijk zou zijn om Herta de regels te laten omzeilen. De Nederlander, gesteund door Mercedes zei: "Het zal een onjuist precedent scheppen en het zou zonde zijn als we ons systeem in gevaar brengen."

Ferrari-teambaas Mattia Binotto is het daarmee eens. "Ik denk dat overmacht niet kan worden gebruikt voor Herta. Er zijn regels om onze sport te beschermen. Hij mag deelnemen aan het kampioenschap als hij heeft wat de vereisten zijn om dat te doen."

Helmut Marko van Red Bull blijft de kwestie echter pushen, omdat het AlphaTauri in staat zou stellen een goed vooruitzicht van de belangrijkste Amerikaanse markt te verwerven. Hij zegt dat de FIA ​​een retrospectieve blik moet werpen op een van Herta's goede seizoenen in de Indy Lights-serie en een paar extra 'punten' voor superlicenties moet toekennen.

"De FIA ​​moet hierop reageren, aangezien een coureur geen controle had over het aantal coureurs in dat kampioenschap. Hij kan dus een superlicentie krijgen zonder enige regelgeving te overtreden", zo vindt de Oostenrijker.

Eigenbelang Alpine

Red Bull krijgt bijval van Alpine, maar dat is eigenbelang te noemen. Het Franse team hoopt dat Herta groen licht krijgt voor zijn superlicentie, want dat betekent dat Pierre Gasly een contract mag tekenen bij Alpine. In ruil daarvoor wil Alpine de 22-jarige Amerikaan de komende dagen een F1-test geven in Hongarije, vermoedelijk vanwege de benodigde kilometers om te voldoen aan regels voor een superlicentie.