Zenuwachtige Nyck de Vries: "Heb zelfs niet kunnen eten"

Als een duvel uit een doosje maakt Nyck de Vries dit weekend zijn officiële Formule 1-debuut tijdens een Grand Prix. De coureur uit Sneek was als reservecoureur van Mercedes aanwezig op het circuit in Monza en vertelde hoe het tot stand kwam dat hij op werd geroepen. Doordat Alexander Albon met een acute blindedarmontsteking in het ziekenhuis ligt belde Williams direct met Mercedes of De Vries beschikbaar was.

Dat was De Vries zeker, waarna Mercedes hem direct doorstuurde naar Williams. De Vries bekende dat hij vooraf toch wel zenuwachtig was. In gesprek met Viaplay zei de Williams-coureur: "Ik was voor een afspraak in de F1 Paddock Club en toen kreeg ik een telefoontje dat ik zo snel mogelijk naar Mercedes moest komen, alvorens ik doorgestuurd werd naar Williams. Daar was het nog onzeker of ik de race zou rijden maar ik moest mij wel voorbereiden om de derde training te rijden. Tijdens de briefing voor de training kreeg ik het definitieve antwoord dat ik ook zou racen."

"Eigenlijk heb ik het nog niet echt kunnen relativeren. Je gaat meteen in de voorbereiding-modus en denk je na wat je moet doen om zo goed mogelijk aan de start te verschijnen, en dat heb ik gedaan. Ik moet wel zeggen dat ik behoorlijk zenuwachtig was, eigenlijk vanaf het moment dat ik het te horen heb gekregen. Ik heb niet kunnen eten, niets. Ik ben letterlijk de engineer-truck ingegaan en ben er niet meer uit geweest."