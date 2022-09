Hoge Ferrari-baas duidelijk: "Er worden nog teveel fouten gemaakt"

Het team van Ferrari staat voor een bijzonder weekend. Men rijdt dit weekend immers zijn thuisrace op het circuit van Monza, ook viert Ferrari zijn 75-jarig jubileum. De druk is groot want de Italiaanse renstal is bezig met een tegenvallende reeks. De druk op teambaas Mattia Binotto wordt alsmaar groter.

Ferrari begon goed aan het huidige seizoen en was in eerste instantie sneller dan Red Bull Racing. Daarna zakte alles als een kaartenhuis in elkaar. In eerste instantie kreeg het team te maken met betrouwbaarheidsproblemen. Coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz vielen meerdere keren in kansrijke positie uit. De problemen zijn inmiddels opgelost maar nu maakt de renstal weer veel tactische fouten.

Vertrouwen

Ferrari-kopstuk John Elkann ziet het allemaal gebeuren. Elkann steunt zijn team en teambaas Binotto volledig maar toch is hij kritisch. In gesprek met de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport is hij duidelijk: "We hebben vertrouwen in Binotto en het team. We erkennen het werk dat ze al hebben verzet. Maar er is toch méér progressie nodig. Er worden nog teveel fouten gemaakt."

Verbeteren

Elkann staat vierkant achter Binotto en de teambaas hoeft dan ook niet te vrezen voor zijn baan. Elkann geeft echter aan dat er wel wat moet gebeuren: "We hebben enorm veel vertrouwen in Binotto en we waarderen ontzettend wat hij en de engineers hebben gedaan. Er is geen twijfel dat het werk in Maranello, in de pitbox, aan de pitmuur en achter het stuur verbeterd moet worden. Iedereen moet zich verbeteren: de monteurs, de engineers, de coureurs én ook het managementteam. Ook de teambaas."