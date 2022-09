Uitslag VT2 Italië: Sainz nipt sneller dan Verstappen en Leclerc

De eerste dag van het Italiaanse Grand Prix-weekend is alweer ten einde gekomen. Op het iconische circuit van Monza werd de snelste tijd gereden door Carlos Sainz. De tweede tijd in deze tweede vrije training werd genoteerd door Max Verstappen. In de laatste sessie van de vrijdag werd de top drie compleet gemaakt door Charles Leclerc.

In de Italiaanse namiddag was het al snel druk op het circuit van Monza. Onder andere Max Verstappen, Kevin Magnussen, Carlos Sainz, Fernando Alonso en Sergio Perez kwamen de baan op. Sainz had het direct lastig en ging wijd in de eerste bocht, de Spanjaard was zeker niet de enige die de mist in ging in de desbetreffende bocht. De Ferrari-coureur was direct zeer snel, net als zijn teamgenoot Leclerc en Verstappen.

Haas

Maar niet iedereen was snel onderweg in Monza. Het team van Haas oefende het slipstreamen maar daar konden ze niet lang van genieten. Mick Schumacher kende namelijk een zeer ongelukkige sessie. De Duitser, die in de eerste training moest toekijken, meldde zijn team dat er geen power meer was. Haas deed nog wat onderzoekjes maar al snel werd Schumacher dringend duidelijk gemaakt dat hij zijn wagen aan de kant van de baan moest parkeren. De rode vlag kwam uit en de rest van de coureurs keerden terug naar de pitlane.

Problemen

Yuki Tsunoda deed dat echter niet op de correct manier en moet zich na afloop van de training melden bij de stewards. De Japanner was niet de enige die een onprettige sessie kende. Mercedes-coureur Lewis Hamilton en George Russell hadden weer een moeilijke dag. Beide coureurs klaagden over bottoming en problemen met de balans. Ze kwamen wel goed weg met de tijden. Russell noteerde vijfde tijd en Hamilton werd zevende.

Verschillen

De grote verrassing van de tweede vrije training was Lando Norris. De Britse McLaren-coureur noteerde de vierde tijd op 0,674 van Sainz. Het verschil tussen de top drie was zeer klein in de training op het circuit van Monza. Leclerc reed de derde tijd en kwam maar 0,193 te kort op zijn teamgenoot. Nummer twee Max Verstappen moest slechts 0,143 seconden toegeven op zijn Spaanse concurrent.