Marko verwacht vroegtijdig pensioen van Verstappen

Max Verstappen is momenteel bezig met een zeer sterk seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur domineert het wereldkampioenschap en gaat met een grote voorsprong aan de leiding in de titelstrijd. Verstappen kan veel records verbreken maar het is nog maar de vraag of hij dat ziet zitten.

Verstappen staat momenteel tot en met 2028 onder contract bij het team van Red Bull Racing. De Nederlander staat dus nog wel eventjes op de grid. In het verleden liet Verstappen meermaals doorschemeren dat hij niet tot zijn veertigste wil racen in de koningsklasse van de autosport. Bij Red Bull verwacht men dan ook niet dat Verstappen nog tien jaar voor het team zal rijden.

Red Bull-adviseur Helmut Marko denkt dat Verstappen er zomaar mee kan gaan stoppen. Voorlopig is dat nog niet het geval maar Marko is wel duidelijk in gesprek met Sport1: "We willen samen nog meer titels winnen maar ik twijfel eraan of we Max zien doorrijden tot hij alle records heeft gebroken. Hij zou het kunnen halen maar hij is ook het type dat zijn zullen pakt als hij er geen zin meer in heeft. Hoeveel je hem dat ook biedt, hij blijft niet. Dat zou sneller kunnen gebeuren dan wij denken."