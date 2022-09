Leclerc verwacht krachtig Red Bull: "Wij zijn langzamer op het rechte stuk"

Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz hopen dit weekend op een goed resultaat. De coureurs rijden dit weekend immers op het thuiscircuit van hun werkgever. De tribunes rondom het circuit van Monza zullen vol zitten met Ferrari-fans en de druk is dan ook groot. Leclerc heeft echter geen hoopgevend nieuws voor de tifosi.

Ferrari begon het huidige seizoen op een zeer sterke wijze. Leclerc duelleerde in de eerste paar races veelvuldig met Max Verstappen en hij had op een gegeven moment zelfs een gigantische voorsprong. Die voorsprong verdween echter als sneeuw voor de zon en Ferrari kampte steeds meer met betrouwbaarheidsproblemen. Het verschil met Red Bull Racing werd steeds groter en in de afgelopen races ging Ferrari ook nog eens meerdere keren de fout in met de strategie.

Voordeel

Leclerc verwacht dan ook niet zo veel van de Grand Prix op het circuit van Monza. De Monegask denkt dat Red Bull sterker zal zijn. Op de gebruikelijke persconferentie op de donderdag sprak hij zich uit: "Ik denk dat Red Bull meer consistent is tijdens het gehele seizoen en dat wij zijn langzamer op het rechte stuk. Hun grootste kracht is hun snelheid op de rechte stukken, wij zijn dan weer iets sneller in de bochten. Maar op dit soort circuits is het niet genoeg om hun voordeel op de rechte stukken goed te maken."

Leclerc let in Monza niet alleen op Red Bull. De Monegask sluit een opleving van Mercedes ook niet uit, afgelopen weekend in Zandvoort was de Duitse renstal immers ook verrassend snel. Hij is er duidelijk over: "Alles we ons moeten vergelijken met Mercedes, dan wordt dat nogal lastig. Ze hebben een seizoen met ups en downs. Soms zijn ze heel erg snel. Soms zijn ze meer aan het worstelen dus het is lastig te voorspellen."