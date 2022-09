Marko geeft updates over Porsche-gesprekken: "Ze worden geen aandeelhouder bij ons"

In 2026 gaan er in de Formule 1 nieuwe motorreglementen gelden. Het is algemeen bekend dat deze nieuwe regels de interesse hebben gewekt van enkele autofabrikanten. Audi maakte in België hun komst bekend en iedereen verwachtte ook een snelle aankondiging van Porsche. Die aankondiging blijft echter uit.

Het is geen geheim dat Porsche de Formule 1 wil betreden. Het leek erop dat het merk van de Volkswagen Group in zee zou gaan met Red Bull Racing. Bij Red Bull deed men er niet bepaald geheimzinnig over en deelde men dat er inderdaad wordt gesproken met Porsche. Toch lijkt het er nu op dat er een stevige kink in de kabel is gekomen, de mogelijke samenwerking ligt op zijn gat.

Bij Red Bull benadrukt men in de afgelopen weken dat het DNA van het team niet verloren mag gaan. Ook maakt Red Bull geen haast omdat ze op de achtergrond bezig zijn met hun eigen motorproject: Red Bull Powertrains. Teamadviseur Helmut Marko gaf afgelopen weekend dan ook een duidelijke update over de mogelijke samenwerking. Bij Sport1 was hij duidelijk: "Porsche zal geen aandeelhouder worden bij ons. We hebben het in ons om zelf een motor te bouwen."