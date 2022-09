Verstappen geniet van volle tribunes: "Prachtig om te zien!"

Max Verstappen start zijn thuisrace vanmiddag vanaf de pole position. De Red Bull Racing-coureur reed in Zandvoort een sterke kwalificatie en liet het oranjepubliek voor het eerst in dit weekend juichen. Al ver voor de start van de Grand Prix zaten de tribunes in de Noord-Hollandse duinen vol.

Verstappen zelf kijkt ook uit naar zijn thuisrace op het iconische circuit in Zandvoort. De Nederlander was goed gemutst tijdens de build-up. Voor de goedgevulde tribunes sprak de leider in het wereldkampioenschap zich uit: "Ongelofelijk! Het is heel mooi dat de fans hier zo dichtbij het circuit zitten. Het is een old skool circuit waar een foutje direct wordt afgestraft."

Ook tijdens de persconferentie voor de top drie na afloop van de kwalificatie gaf Verstappen aan dat hij geniet van de massale aanwezigheid van de oranjefans. Hij gaf aan ervan te kunnen genieten: "Jazeker! Ik geniet ervan, gisteren kon ik niet genieten op de baan maar wel van alles ernaast. Het is prachtig om te zien. De sfeer, iedereen heeft lol en iedereen heeft het naar zijn zin. Ze houden ook van de Formule 1-wagens. Dus voor mij is het zeker een speciaal weekend."