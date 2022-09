Marko zet deur op een kier voor Schumacher: "Samenwerking met Ferrari moet stoppen"

Het silly season voor 2023 zal in een nog hogere versnelling komen nu Oscar Piastri definitief is bevestigd om volgend jaar zijn Formule 1-debuut te maken bij McLaren. Alpine heeft zeker een stoel te vullen naast Esteban Ocon, en speculaties brengen hoofdzakelijk Pierre Gasly in verband brengen met het Renault aangedreven team.

Red Bull-adviseur Helmut Marko zegt in de basis dat Gasly bij AlphaTauri rijdt maar stelt dat er voorwaarden zijn waaraan Alpine moet voldoen: "We hebben een geldig contract voor 2023, maar we zijn momenteel met elkaar in gesprek."

Het is duidelijk dat die 'gesprekken' gaan over een financiële compensatie voor het halen van de Fransman, uit het laatste jaar van zijn Red Bull-contract. Marko: "Als aan onze voorwaarden wordt voldaan, staan ​​we Gasly niet in de weg. Het zou een droom zijn die uitkomt voor hem om in een Frans fabrieksteam te rijden. Maar er is nog niet aan alle voorwaarden voldaan."

Vervanger Gasly

Wat betreft wie Gasly zou vervangen bij AlphaTauri, zegt Marko niet meteen aan Mick Schumacher te denken, maar zet de deur wel op een kier. Dat hangt voornamelijk af van zijn contract met Ferrari, dan naar verluidt ontbonden worden zodat hij vrij is om te gaan en staan waar hij wil.

Marko vertelde aan Sport1: "Franz Tost staat dicht bij hem en gelooft in hem, maar zolang Mick Schumacher in het opleidingsprogramma van Ferrari zit, zullen we hem niet hierheen halen."

"Hij begon dit jaar slecht, maar raakte toen in supervorm. Zijn snelheid op Silverstone was bijvoorbeeld buitengewoon indrukwekkend, ook al is er nog steeds een klein gebrek aan consistentie", zei Marko over de prestaties van Schumacher dit seizoen.

Een ander gerucht is dat Indycar-ster Colton Herta de stoel zou kunnen krijgen. Ralf Schumacher, oom van Mick, zou dat een slechte keus vinden: "Marketing is marketing, maar sport blijft sport. Ik wil hem niets ontnemen, maar uiteindelijk reed hij enkele weken geleden een F1-test bij McLaren. Als die indrukwekkend was geweest had hij volgend jaar bij McLaren gereden, en niet Piastri."