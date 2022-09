Marko zet vraagtekens bij Piastri-rel: "Hij zal volgend seizoen nog kritischer worden bekeken"

Gisteren kwam er eindelijk duidelijkheid in de rel omtrent Oscar Piastri. De CRB kwam gisteren met hun oordeel naar buiten en het team van McLaren kwam als winnaar uit de bus. De Britse renstal en Alpine waren immers allebei van mening dat ze een geldig contract hadden met Piastri voor 2023.

Alpine kondigde Piastri vorige maand aan als opvolger van Fernando Alonso. Piastri ontkende het bestaan van dit contract met een felle post op social media. Het werd al snel duidelijk dat hij zijn zinnen had gezet op een contract bij het team van McLaren. De CRB moest echter een uitspraak doen om te bepalen waar Piastri in 2023 zal gaan rijden.

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft de zaak vanaf de zijlijn gevolgd. De Oostenrijker denkt dat Piastri onder een enorm vergrootglas zal komen te liggen in zijn debuutseizoen. Tegenover de Duitse tak van Sky Sports spreekt Marko zich uit: "Er was een heleboel opwinding over een coureur die nog nooit heeft deelgenomen aan een Formule 1-sessie. Hij heeft zichzelf onder een enorme druk gezet. Zijn performance zal volgend seizoen veel kritischer worden bekeken."