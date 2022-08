Mick Schumacher ontkent geruchten Alpine

Mick Schumacher wordt de laatste dagen weer veel gelinkt aan het door Renault gerunde Alpine-team. De Duitser ontkent echter dat er iets speelt en hij niet de stoel van Alonso gaat overnemen, die volgend jaar vrij komt omdat de Spanjaard naar Aston Martin vertrekt.

Sommige experts in de F1-paddock denken dat de 23-jarige Schumacher mogelijk zijn F1-carrière zou kunnen redden als hij Haas zijn contract niet verlengd en hij daardoor naar Alpine moet verkassen. Mick vertelde aan Sky Duitsland over de geruchten dat ze elkaar volgen op social media: "Ik denk dat veel mensen elkaar op social media volgen, maar ik volg elke Formule 1-teambaas die een account heeft."

Haas heeft tweede team nodig

Het lijdt echter geen twijfel dat het vervangen van Fernando Alonso bij Alpine een goede zet zou zijn voor de Duitser in de nasleep van zijn prestatieproblemen in het begin van 2022. Maar Haas-baas Gunther Steiner zegt dat het voorbarig is om te concluderen dat Schumacher definitief het Amerikaanse team gaat verlaten.

"Iedereen gaat ervan uit dat Mick hier volgend jaar niet zal rijden, maar dat is niet waar", zei hij in België. "Alles is nog open. Natuurlijk houd ik de markt in de gaten, want dit is mijn taak, maar ik zou een tweede team nodig hebben als ik iedereen zou contracteren waarvan de media zegt die bij ons gaat tekenen."

Vriend Ocon

Tegelijkertijd zou Alpine-coureur Esteban Ocon niet ongelukkig zijn als het Franse team Schumacher zou contracteren als zijn teamgenoot. De Fransman zei tegen RMC: "Ik weet zeker dat ze honderden telefoontjes hebben gekregen, maar ik ben hier helemaal niet bij betrokken. Ik zou graag willen dat Mick mijn teamgenoot wordt, dat is zeker, want hij is een goede vriend. Maar ik ga het de baas niet in het oor fluisteren. Als ze dat beslissen, zou dat geweldig zijn."

Schumacher houdt ondertussen de deur van Haas open en benadrukt dat hij zeker tevreden is met zijn huidige plaats in de Formule 1.

"Ons doel is natuurlijk om punten te scoren in de komende races. Voor de toekomst zal ik een update geven zodra ik dat weet. We hebben onze ups en downs gehad, maar ik denk dat we genieten van de goede en leren van de races die niet zo goed waren."