Schumacher en Vettel winnen bijzondere voetbalwedstrijd

Dit weekend ontwaakt de Formule 1-wereld uit zijn zomerslaap. In België gaat het seizoen weer verder om daarna meteen door te reizen naar Nederland en Italië. In de afgelopen weken genoten de coureurs van hun rust maar de meeste coureurs focuste zich al snel weer op de tweede seizoenshelft. Een paar coureurs hielden zich echter met andere dingen bezig.

Gisteravond verschenen Mick Schumacher en Sebastian Vettel namelijk aan de aftrap van een voetbalwedstrijd. De twee speelden mee in de benefietwedstrijd 'Champions for Charity'. In het stadion van Eintracht Frankfurt speelde het team van Schumacher tegen het elftal van voormalig basketballer Dirk Nowitzki. Vettel, tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen en David Coulthard speelden mee in het team van Schumacher. De Haas-coureur zag zijn team met 11-10 winnen.

