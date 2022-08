Steiner bevestigt geüpdatete wagens voor beide coureurs in België

Het team van Haas is momenteel bezig met een redelijk succesvol seizoen. Afgelopen jaar scoorde de Amerikaanse renstal geen enkel punt terwijl men tot nu toe 34 punten bij elkaar heeft gereden. De concurrentie zit echter niet stil en bij Haas zijn ze zich daarvan zeer bewust. In België verschijnt men op volle sterkte aan de start.

In de laatste race voor de zomerstop introduceerde Haas voor het eerst in 2022 een updatepakket. Echter reden niet allebei de coureurs met de geüpdatete wagen, alleen Kevin Magnussen reed met de updates. Aankomend weekend zal alles anders zijn in België en opent Haas vol de aanval op de concurrerende renstallen.

Updates

Teambaas Günther Steiner laat weten dat ook Mick Schumacher in België gebruik kan maken van de nieuwe updates. In een persbericht voorafgaand de Belgische Grand Prix maakt Steiner dit duidelijk: "Ja, allebei de auto's zullen beschikken over het updatepakket. We hadden één kit beschikbaar voor de zomerstop dus we besloten het te introduceren op één auto om data te verzamelen. Wanneer we dan terugkomen hebben we de data al en kunnen we in Spa direct gaan werken aan de set-up."

Vakantie

Steiner kijkt in ieder geval uit naar de start van de tweede seizoenshelft. De Italiaan heeft genoten van zijn vakantie en wil weer gaan presteren: "Mijn hoogtepunt van de vakantie was dat ik een week lang niets heb gedaan. Ik ben naar de kust gegaan met mijn familie en daarvan heb ik genoten. Ik ben ook naar de bruiloft van onze team manager gegaan, dat was een groot feestje in Schotland. Nu voel ik mij opgeladen en we hebben nog wat races te gaan. Hopelijk komen we sterk terug."