Vasseur baalt van betrouwbaarheidsproblemen: "Heeft ons veel punten gekost"

Het team van Alfa Romeo kent een redelijk positieve eerste seizoenshelft. Coureurs Valtteri Bottas en Guanyu Zhou presteren zeker niet slecht. De van Mercedes overgekomen Bottas rijdt regelmatig zeer sterke races en debutant Zhou presteert naar behoren. Toch ziet men bij het team nog een minpuntje.

De Zwitserse renstal had in de eerste seizoenshelft regelmatig te maken met betrouwbaarheidsproblemen. Bottas miste bijvoorbeeld veel trainingsuren door problemen, schade of technische ongemakken. In de laatste race voor de zomerstop viel hij bijvoorbeeld ook uit met motorproblemen. De renstal had veel meer punten kunnen scoren als men geen last had gehad van technische problemen.

Ook teambaas Frederic Vasseur is zich daarvan bewust. De Fransman weet dat er zeker veel positieve punten zijn maar in gesprek met Motorsport.com is hij toch kritisch: "Qua performance gaat het dit jaar een stuk beter. Dat komt echt door diverse dingen. Met de Ferrari-motor is een stap gezet en wij hebben een uitstekend chassis ontworpen. Daarnaast ligt het ook aan de prestaties van onze coureurs. Al met al hebben we dus een stap gezet. Betrouwbaarheidsproblemen hebben ons veel punten gekost. In Jeddah en Silverstone waren we goed in vorm. Dat is balen voor het kampioenschap, maar zo gaan de dingen."