Kritiek op Ferrari groeit: "Strategen moeten ontslagen worden!"

Het team van Ferrari is bezig met een wisselvallig seizoen. De Italiaanse renstal beschikt over de benodigde snelheid maar kampt eveneens met betrouwbaarheidsproblemen. Daarnaast heeft men in de eerste seizoenshelft al meerdere strategische blunders gemaakt. De achterstand op concurrent Red Bull Racing is dan ook zeer fors en de kritiek is groot.

Ferrari-coureur Charles Leclerc verspilde de kans op de zege in de laatste race voor de zomerstop. In Hongarije besloot men om Leclerc naar binnen te halen voor de harde band. Deze compound werd gezien als de lastigste band van het weekend en de strategie viel dan ook compleet in het water. Leclerc moest een extra stop maken en moest met lede ogen aanzien hoe Max Verstappen er met de zege vandoor ging.

Ontslag

De strategische fouten in Hongarije kwamen niet als een verrassing. Eerder in het seizoen werden er immers ook al forse fouten gemaakt. Oud-coureur Marc Surer roept op tot verandering in gesprek met Formel1.de: "De strategen moeten ontslagen worden. Je kan alleen maar je hoofd schudden over het feit dat ze telkens weer de fout ingaan. Ik zou ze allemaal ontslaan! Hoe kan je zoveel fout doen? Het is ongelofelijk."

Binotto

Surer is overigens niet van mening dat Ferrari-teambaas Mattia Binotto het veld moet ruimen. Volgens de oud-coureur moet men zich in de top van het team wel het één en ander gaan afvragen: "Iemand van de top van Ferrari moet zich toch eens gaan afvragen wat ze aan het doen zijn. Hij moet denken: 'Wat zijn ze allemaal aan het uitspoken? We hebben de snelste auto van het veld.'"