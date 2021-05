Red Bull rooft Mercedes leeg: "Top engineer Andy Cowell plus 50 andere techneuten stappen over"

Red Bull Technologies heeft vorig jaar besloten zelf haar motoren te gaan ontwikkelen. Ze nemen de Honda-motoren over en gaan zelf een motorendivisie opzetten, met voormalig Mercedes topengineer Andy Cowell als degene die alles in goede banen moet gaan laten lopen. Cowell zou uiteindelijk zijn gezwicht voor het aanbod van Red Bull.

De wervingsactie voor nieuw personeel is al in volle gang en één van de belangrijkste discussiepunten was het contact van Red Bull met personeel de nabij gelegen fabriek van Mercedes in Brixworth. Er zijn al zes Mercedes-medewerkers die de overstap hebben gemaakt, met als meest spraakmakende Ben Hodgkinson, die zijn functie als hoofd engineering bij Mercedes High Performance Powertrains zal verlaten om de eerste technisch directeur van Red Bull Powertrain te worden.

Auto Motor und Sport meldt dat nog eens zes medewerkers zijn weggelokt bij Mercedes voor de overstap naar Red Bull, wiens teambaas Christian Horner verwacht dat het aantal tegen het einde van het wervingsproces zal stijgen tot 50.

Red Bull hengelt Cowell binnen

Maar verreweg de grootste naam die zich bij Red Bull zal voegen, is Cowell, het voormalige hoofd van de motoractiviteiten van Mercedes. Cowell verliet het team in 2020 op zoek naar een nieuwe uitdaging, hoewel die niet gerelateerd hoefde te zijn aan de Formule 1.

Cowell leidde het ontwerp van de Mercedes V6 turbo-hybride motor die in 2014 werd geïntroduceerd en die het team sindsdien naar zeven titels bij de coureurs- en constructeurs op rij heeft behaald.

Tijdens de Grand Prix van Monaco zei Horner dat Cowell niet naar Red Bull ging, terwijl Mercedes-baas Toto Wolff zei dat zijn regelmatige gesprekken met Cowell ook geen enkele aanwijzing hadden gegeven dat hij geïnteresseerd was in Red Bull. die waarheid lijkt dus nu achterhaald omdat Cowell alsnog in Milton Keynes aan de slag gaat.