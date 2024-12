Surer geniet van ruzie Verstappen-Russell: "F1 heeft een slechterik nodig"

Max Verstappen zorgde dit jaar regelmatig voor headlines. Het ging niet alleen om zijn acties op de baan, maar ook om zijn felle uitspraken in de media. In de laatste weken van het seizoen had hij bijvoorbeeld flinke ruzie met George Russell, en volgens Marc Surer is dit goed nieuws.

Verstappen liet in Qatar duidelijk weten wat hij van Russell vond. Na de kwalificatie had Verstappen een gridstraf ontvangen voor het blokkeren van Russell, en de Nederlander vond dat Russell zich had aangesteld bij de stewards. Hij stelde dat hij al zijn respect voor Russell was verloren. In Abu Dhabi reageerde Russell op deze uitspraken, en stelde hij dat Verstappen een pestkop was.

Het relletje zorgde voor veel interesse, ook omdat ze elkaar in 2025 mogelijk veelvuldig kunnen tegenkomen op de baan. Oud-coureur Marc Surer genoot van deze ruzie. In gesprek met Formel1.de reageert Surer op de bewering dat er al kwaad bloed is gezet tussen de twee coureurs: "Dat is maar goed ook. We hebben een slechterik nodig in de Formule 1. Die is er altijd geweest en nu hebben we er weer één. Dat komt dan tot een hoogtepunt en daar kun je over schrijven. Zelfs normale kranten kunnen over zo'n strijd tussen twee personen schrijven. Als ze zouden strijden om het kampioenschap, dan zou dat geweldig zijn. Dat heb je nodig in de Formule 1. We hebben Norris als de good guy, Russell misschien als de intrigant en dan Verstappen, die zijn doel voorbij schiet. Ik denk dat dat geweldig is."