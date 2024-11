Flinke kritiek voor Norris: "Als titelkandidaat moet je de regels kennen"

Lando Norris lijkt de titelstrijd te hebben verloren van Max Verstappen. De Britse coureur kon in het kletsnatte Brazilië zijn slag niet slaan, en hij zag hoe Verstappen de race op zijn naam schreef. Teleurgesteld verliet Norris Sao Paulo, en hij ontvangt nu stevige kritiek.

Norris kreeg in Brazilië de uitgelezen kans om het gat met Verstappen te verkleinen. In de sprintrace kreeg hij de zege cadeau van zijn teamgenoot Oscar Piastri, hij pakte de pole position voor de race en hij wist dat Verstappen door een gridstraf vanuit het achterveld moest beginnen. Norris reed echter geen foutloze race, en hij kwam slechts als zesde over de lijn. Verstappen startte als zeventiende en hij kwam als winnaar over de streep.

Norris baalde na afloop als een stekker. Hij weet dat het heel erg lastig gaat worden om Verstappen van de titel af te houden, de Nederlander kan de titel al winnen in Las Vegas. Norris had zijn eigen glazen ingegooid, en dat levert hem kritiek op van voormalig Formule 1-coureur Marc Surer. De Zwitser deelt zijn kritische analyse met het Duitse Formel1.de: "Hij kreeg de zege in de sprintrace cadeau en hij pakte de pole. De rest was niet indrukwekkend, en als WK-kandidaat moet je de regels kennen." Surer verwijst hier naar de fout die Norris maakte bij de afgebroken start.