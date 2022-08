Wolff ziet overeenkomsten tussen huidig Ferrari en het Mercedes van 2021

Het team van Mercedes is momenteel bezig met een redelijk tegenvallend seizoen. De regerend constructeurskampioen moet snelheid toegeven op Ferrari en Red Bull Racing. Bij Mercedes heeft men één ding wel goed op orde: de betrouwbaarheid. Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell zijn nog niet uitgevallen met betrouwbaarheidsproblemen.

Het team van Ferrari kampt daarentegen wel met veel betrouwbaarheidsproblemen. Ferrari-coureur Charles Leclerc viel meermaals uit in leidende positie en de renstal heeft de eerste motorstraffen al achter de rug. De achterstand van de Italiaanse renstal op Red Bull is dan ook zeer fors, bij Red Bull heeft men veel minder last van motorische problemen.

Terughoudend

Mercedes lijkt te hebben geleerd van de fouten uit het afgelopen seizoen. In de laatste fase van het seizoen regende het immers motorstraffen voor de Duitse renstal. Teambaas Toto Wolff is tevreden met de huidige situatie en spreekt zich uit tegenover de internationale media: "Misschien zijn we nu nog iets te terughoudend met de motor. Het zou goed zijn als we ergens tussen vorig jaar en dit jaar zouden zitten. Ik denk dat we afgelopen seizoen een les hebben geleerd. Performance mag niet ten koste gaan van betrouwbaarheid. Anders finish je namelijk niet."

Fouten

Wolff ziet dan ook veel parallellen met de huidige situatie van Ferrari en de situatie van Mercedes van vorig seizoen. De Oostenrijkse teambaas geeft aan dat men bij zijn team heeft geleerd van de eerder gemaakte fouten: "We zien de motorproblemen dit seizoen bij een aantal teams. Het kan dat je de snelste auto hebt maar als de auto constant problemen heeft, dan scoor je geen punten."