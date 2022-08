Marko kijkt naar Red Bull-toekomst Gasly: "Tsunoda nu even snel over één rondje"

Het team van Red Bull Racing had de bezetting voor de komende jaren al snel in het huidige seizoen rond. Max Verstappen heeft een langdurig contract bij het team getekend en ook Sergio Perez verlengde zijn contract. De langdurige contracten geven Red Bull stabiliteit maar het is wel slecht nieuws voor Pierre Gasly. De Fransman komt voorlopig niet in aanmerking voor promotie.

Gasly hoopt al geruime tijd op een tweede kans bij Red Bull. De Fransman reed in 2019 al een half seizoen voor de Oostenrijkse renstal maar werd daarna teruggezet naar het zusterteam dat momenteel AlphaTauri heet. Gasly presteerde afgelopen zeer sterk maar maakte geen kans op promotie. Eerder dit jaar tekende hij een nieuw contract bij AlphaTauri tot en met 2023.

Gasly

Of Gasly na 2023 nog voor AlphaTauri rijdt is nog niet duidelijk. Red Bull-adviseur Helmut Marko is tegenover de Franse tak van Motorsport.com geheimzinnig over de toekomst van Gasly: "Ja, we kunnen het goed met elkaar vinden. Als teamleider is hij de afgelopen jaren zeer succesvol geweest bij AlphaTauri. Maar Tsunoda is momenteel even snel over een rondje. In de race gaan de dingen nog niet zo goed als in de eerdere jaren. Maar we hebben het contract van Gasly financieel verbeterd terwijl dat helemaal niet hoefde."

2024

Marko weet in ieder geval zeker dat Gasly in 2023 nog onderdeel is van de Red Bull-familie. Eerder liet de Oostenrijkse adviseur al weten dat Gasly niet beschikt over een speciale clausule om te vertrekken. Voor 2024 liggen alle opties nog open, zo laat Marko weten: "Het contract van Perez zorgt ervoor dat een move van Gasly naar Red Bull in 2023 onmogelijk is. Vanaf 2024 is Gasly eigenlijk vrij."