Verstappen en Gasly voeren dubieuze klassement aan

Het huidige Formule 1-seizoen bevindt zich momenteel middenin de zomerstop. In de eerste seizoenshelft gebeurde er genoeg spraakmakends. De stewards deelden met enige regelmaat straffen uit aan de coureurs, regelmatig werden beslissingen van de stewards ook kritisch bekeken. Toch hoeft geen enkele coureur zich momenteel te maken over een schorsing.

In de Formule 1 is het immers zo dat een coureur bij twaalf strafpunten op zijn superlicentie wordt geschorst voor één race. Momenteel gaan er twee coureurs aan kop in het strafpunten-klassement. Max Verstappen en Pierre Gasly staan momenteel allebei op zeven strafpunten. Verstappen heeft dit seizoen nog geen strafpunten verzameld en zijn eerste strafpunten vervallen in september. Gasly moet wachten tot oktober totdat zijn eerste strafpunten vervallen.

Een viertal coureurs staan op de gedeelde tweede plaats in het niet bepaald positieve klassement. Fernando Alonso, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda en Alexander Albon staan op zes strafpunten. Vier coureurs solliciteren naar de rol van beste jongetje van de klas. Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Carlos Sainz en Mick Schumacher hebben nul strafpunten achter hun naam staan.