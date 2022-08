Szafnauer sluit vooropgezet plan Piastri-rel niet uit: "Dan moet je niet raar opkijken"

Normaal gesproken is de zomerstop in de Formule 1 een zeer rustige periode. Dit seizoen is alles anders en beheerst de rel omtrent Alpine en Oscar Piastri het nieuws. De Franse renstal moest opzoek naar een vervanger voor Fernando Alonso, die op zijn beurt naar Aston Martin vertrok, en Alpine kondigde Piastri aan. De Australiër ontkende echter.

Piastri meldde op Twitter dat hij helemaal geen contract had getekend. Al snel ging het verhaal rond dat Piastri wel oren heeft naar een avontuur bij een ander team. Naar verluid vertrekt hij naar McLaren als vervanger van Daniel Ricciardo. Alpine lijkt hierdoor met lege handen achter te blijven en men kijkt met schuine ogen naar Alonso, Piastri en hun managers.

Geen verbazing

Men denkt namelijk dat Alonso, zijn manager Flavio Briatore, Piastri en zijn manager Mark Webber mogelijk een plannetje hebben gemaakt. Alpine-teambaas Otmar Szafnauer laat aan El Confidencial weten niets meer uit te sluiten: "Ik heb er geen informatie over ontvangen maar dit is wel de Formule 1. Misschien meldt iemand zich over een aantal jaar met bewijs van zoiets. Mij zou dat niets verbazen. Ik zeg altijd dat je in deze sport moet doen alsof iedereen alles weet en dat er in dit soort situaties geen geheimen zijn."

Geheim

Szafnauer vindt de gedachtegang over een soort complot dus niet vreemd. Sterker nog, de Alpine-teambaas ziet het zo gebeuren. Hij gaat verder met zijn betoog over de opvallende en veelbesproken zaak: "Als je aan iemand vraagt om iets geheim te houden, dan doen ze alsof iedereen dat al weet. Ik doe het al 25 jaar op deze manier in de Formule 1. Als dit echt het geval is, dan moet je ook niet raar opkijken."