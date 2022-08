Albon kijkt terug op Red Bull-tijd: "Met huidige ervaring had het er beter uitgezien"

Alexander Albon maakte dit seizoen zijn comeback in de Formule 1 bij het team van Williams. De Thaise Brit stond vorig seizoen aan de zijlijn bij het team van Red Bull Racing. In 2020 kon hij niet overtuigen bij het topteam en daarom werd hij aan de kant geschoven. Voor dit jaar vond hij een plekje bij Williams.

Albon kent een redelijk seizoen en eindigde al meerdere keren in de punten, ook is hij regelmatig veel sneller dan zijn teamgenoot Nicholas Latifi. Het gaat zelfs zo goed met Albon dat hij recent een meerderjarige deal tekende bij zijn huidige renstal. Een snelle terugkeer naar de Red Bull-familie lijkt dan ook zo goed als uitgesloten.

Te snel?

Albon debuteerde in 2019 in de Formule 1 bij Toro Rosso en na een half jaar werd hij al gepromoveerd naar het topteam van Red Bull. In 2020 mocht hij aanblijven maar draaide hij een slecht seizoen. Volgens critici was het allemaal net iets te snel gegaan voor Albon. In gesprek met Auto, Motor und Sport wordt hij geconfronteerd met deze bewering: "Ik zou dat niet willen zeggen. Maar met de ervaring die ik nu heb had het er toen wel beter uitgezien."

Ontwikkelen

Albon merkt wel dat alles nogal snel ging in zijn eerste jaar in de Formule 1. De huidige Williams-coureur ziet dat jongelingen anno 2022 een heel ander traject bewandelen: "Ik werd na een half jaar meteen bij een topteam geplaatst, eerder dan welke andere coureur dan ook. Ik had het jaar daarvoor ook helemaal niet getest. Als je vandaag de dag naar de jonge coureurs kijkt, dan zie je dat ze de kans krijgen om zich langzaam te ontwikkelen."