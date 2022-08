Danner denkt dat Briatore betrokken is bij Piastri-rel

Vlak voor de zomerstop barstte er een grote rel los omtrent Alpine en Oscar Piastri. De Franse renstal moest opzoek naar een opvolger van Fernando Alonso. De Spanjaard maakte immers bekend dat hij vanaf aankomend seizoen zal gaan rijden voor Aston Martin. Alpine kondigde Piastri aan als opvolger maar de Australiër ontkende het contract.

Vlak na het persbericht van Alpine meldde Piastri zich op Twitter. De getalenteerde Australiër liet weten dat hij helemaal geen contract heeft getekend voor 2023 en de geruchtenmolen begon keihard te draaien. Naar verluid wil Piastri namelijk naar McLaren vertrekken, hier moet hij de opvolger worden van de tegenvallende Daniel Ricciardo.

Briatore

Voormalig coureur Christian Danner ruikt onraad en denkt dat een wel heel opvallende naam betrokken is bij de zaak. Danner wijst namelijk naar voormalige Renault-teambaas Flavio Briatore. In gesprek met Motorsport-Magazin is hij duidelijk: "Het is echt iets voor Flavio. Er is waarschijnlijk een contract van Piastri waar Flavio naar heeft gekeken. Ik zou zeker willen zeggen dat er een soort clausule bestaat."

Handelsmerk

Danner denkt dat Briatore een groot talent ziet in Piastri. De flamboyante Italiaan stond eerder immers ook aan de wieg van de loopbanen van Fernando Alonso en Michael Schumacher. Danner: "Als hij in iemand gelooft, dan heeft hij er zeker een plan mee. Hij is wel meedogenloos, dat is normaal in deze business. Ik kan mij voorstellen dat Piastri zichzelf wil los worstelen van Alpine om twee jaar te gaan rijden voor McLaren. Daarna kan hij op zoek gaan naar het grote werk. Dat is zeker een handelsmerk van Briatore."