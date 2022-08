Coulthard ziet Leclerc groeien: "Zodra hij de kleine foutjes kwijt is, is hij de real deal"

Charles Leclerc kan dit seizoen voor het eerst in zijn loopbaan vechten voor de wereldtitel. De Monegaskische Ferrari-coureur begon het seizoen zeer sterk en had een grote voorsprong op de concurrentie. Die voorsprong is inmiddels verdwenen en zijn achterstand op Max Verstappen is nu zelfs zeer fors. Leclerc kreeg te maken met betrouwbaarheidsproblemen en maakte zelf ook foutjes.

Leclerc verloor zeer veel punten door technische problemen en tactische blunders van zijn team. Ook in Frankrijk viel hij uit in leidende positie. Op het circuit van Paul Ricard lag de fout echter bij hemzelf, hij vloog immers op vrij knullige wijze van de baan. Hij stak na afloop de hand in eigen boezem en was zeer zelfkritisch, het kwam hem op wisselde reacties te staan.

Azerbeidzjan

Voormalig Formule 1-coureur en huidig analist David Coulthard is van mening dat de zelfkritiek van Leclerc een zeer sterk wapen is. De Schot is er duidelijk over tegenover het Britse Channel 4: "Het was voor mij geen verrassing want hij gedraagt zich al zijn gehele Formule 1-leven zo. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de kwalificatie in Azerbeidzjan in 2019, hij crashte daar in de chicane en riep over de boordradio dat hij dom bezig was. Hij is niet dom, hij is een briljante coureur."

Real deal

Coulthard is van mening dat Leclerc zich nu in een proces naar de top bevindt. Leclerc is immers zeer eerlijk over zijn prestaties voor de draaiende camera's en volgens Coulthard is dat heel goed: "Hij is nog volwassen aan het worden en dat doet hij voor de ogen van het publiek. Dat doet hij ook nog eens onder de groots mogelijke druk van de sport, hij rijdt immers voor Ferrari. Dat is veel meer dan een racemerk, het is een land, het is een wereldwijde tifosi. Zodra hij de kleine foutjes kwijt is, Max Verstappen deed dat ook in de begindagen van zijn loopbaan, dan is hij echt de real deal."