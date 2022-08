Hamilton hoopt dat Vettel dient als inspiratiebron voor jonge coureurs

Aston Martin-coureur Sebastian Vettel maakte enkele weken geleden bekend dat hij momenteel bezig is met zijn laatste seizoen in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen gaat na dit jaar met pensioen en verlaat daarmee de sport waarin hij als sinds 2007 actief is.

Vettel won zijn vier wereldtitels in dienst van het team van Red Bull Racing en kwam daarna uit voor Ferrari en nu dus Aston Martin. De Duitser liet in de afgelopen jaren eveneens steeds meer van zich horen over de situaties naast de baan. Zo sprak hij zijn steun uit aan Lewis Hamilton in diens strijd voor gelijkheid en zet hij zich in voor een beter milieu.

Hamilton is dan ook zeer te spreken over zijn voormalige titelrivaal. De zevenvoudig wereldkampioen hoopt dat Vettel zal gaan dienen als een voorbeeld voor de nieuwe generatie. Tegenover Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Ik hoop echt dat hij de volgende generatie inspireert. Ik hoop dat ze hun platform meer gaan gebruiken en zich realiseren dat het niet alleen gaat om henzelf en hun auto. Het gaat om iets groters dan dat. Ik hoop dat we meer mensen zoals Seb gaan zien. Maar er zijn echter geen garanties want hij is uniek."