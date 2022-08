Albon looft Verstappen: "Lijkt naast hem alsof ik een bus bestuur"

Max Verstappen draait momenteel wederom een zeer sterk seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur gaat met een straatlengte voorsprong aan kop in het wereldkampioenschap en is wederom veel sterker dan zijn teamgenoot. Verstappens teamgenoot Sergio Perez is eveneens bezig met een sterk seizoen maar staat ver achter op Verstappen.

Perez is Verstappens vierde teamgenoot bij het team van Red Bull. Eerder waren Daniel Ricciardo, Pierre Gasly en Alexander Albon de teamgenoot van de Nederlander. Albon was slechts anderhalf seizoen de teamgenoot van Verstappen en werd vorig jaar gedegradeerd tot reservecoureur van Red Bull. Sinds dit jaar rijdt Albon voor het team van Williams.

Recht voor zijn raap

Albon leefde vorig seizoen intens mee met Verstappen in diens titelstrijd. De Britse Thai is dan ook nog steeds zeer lovend over de Nederlander. In de podcast van MotorMouth spreekt hij zich uit: "Hij is de meest getalenteerde coureur waar ik ooit naast heb gereden. Het is erg lastig om teamgenoten te vergelijken maar hij rijdt precies zoals hij overkomt. Bij hem is geen ruimte voor politiek, hij is recht voor zijn raap en heel kalm. Men kent hem niet zo. Soms dacht ik: was ik maar zo relaxed."

Bus

Albon is momenteel de kopman bij zijn werkgever Williams. In zijn Red Bull-tijd merkte hij echter dat hij van een heel ander kaliber dan Verstappen was. Met bewondering kijkt Albon dan ook naar zijn voormalige teamgenoot: "Ik sta bekend als een coureur die houdt van een auto met veel grip aan de voorkant, hierdoor kan ik de auto goed insturen. Toen kwam Verstappen, het lijkt naast hem alsof ik een bus bestuur."