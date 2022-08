Szafnauer spreekt zich uit over Piastri-rel: "Wilden Fernando nog een jaar houden"

Het team van Alpine bevond zich afgelopen week in het oog van de storm. De Franse renstal moest opzoek naar een opvolger van Fernando Alonso, de Spanjaard maakte immers bekend dat hij vanaf aankomend seizoen rijdt voor Aston Martin. Alpine kondigde Oscar Piastri aan als opvolger maar de Australiër ontkende de deal.

Vlak na de aankondiging van Alpine meldde Piastri zich op Twitter. De talentvolle coureur ontkende het contract stellig en maakte duidelijk dat hij helemaal niets had getekend voor het aankomende Formule 1-seizoen. Het team van Alpine bleef stil na de rel en zweeg eveneens toen er geruchten naar buitenkwamen over een overstap van Piastri naar concurrent McLaren.

Advocaten

Alpine-teambaas Otmar Szafnauer doorbrak afgelopen weekend de stilte van het team. Szafnauer gaat er namelijk nog steeds vanuit dat Piastri aankomend seizoen voor zijn team rijdt. Tegenover El Confidencial spreekt Szafnauer zich uit: "Wij hebben onze advocaten gesproken en ze hebben ons gezegd dat dit een bindend contract is. Een gedeelte van het contract stelt ons in staat om Oscar in 2023 in een van onze auto's te laten rijden. Daarom hebben we ook het persbericht uitgegeven."

Uitlenen

Ondanks dat Szafnauer zeer zeker van zijn zaak is gaat men ervan uit dat Piastri aankomend seizoen voor McLaren rijdt. Volgens meerdere geruchten heeft een speciale commissie van de Formule 1 het McLaren-contract al geldig verklaard. Szafnauer zit echter anders in de zaak: "Het contract heeft een optie voor 2024 en het heeft de mogelijkheid om de coureur uit te lenen in de tussentijd. We wilden eigenlijk Fernando nog een jaar bij ons houden en Oscar uitlenen in 2023. Ik heb al eerder gezegd dat Oscar in 2023 in de Formule 1 zal rijden. Ik wist zeker dat hij in onze auto zou zitten of zou worden uitgeleend aan een ander team."