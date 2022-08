Moeder Max Verstappen herkent zichzelf in haar zoon: "Soepele rijstijl van mij"

Max Verstappen is dit seizoen wederom bezig met een zeer sterk seizoen. De Nederlandse coureur van het team van Red Bull Racing gaat ruim aan kop in het wereldkampioenschap en een tweede wereldtitel is zeer goed mogelijk. Ondanks de druk houdt hij het hoofd koel en krijgt hij zeer veel steun van zijn familie.

Verstappens vader Jos reed eind jaren '90 en begin deze eeuw immers ook in de koningsklasse van de autosport. Jos Verstappen is echter niet het enige familielid van Max met de nodige race-ervaring. Ook Verstappens moeder Sophie Kumpen kon een aardig potje sturen en was bijvoorbeeld zeer sterk in de karts.

Kumpen denkt dan ook dat haar zoon ook iets van haar heeft geleerd en dat niet alle racecraft afkomstig is van Jos. In het Red Bulletin is ze er nogal duidelijk over: "Toen ik nog racete hoorde ik vaak dat ik heel vloeiend reed en dat mijn tijden constant waren. Jos zijn rijstijl is meer agressiever en grilliger. Als ik naar Max kijk denk ik dat hij de soepele rijstijl van mij heeft en de onverzettelijkheid van Jos komt. Hij heeft ook zijn vriendelijkheid van mij. Max is namelijk een heel erg open jongen. Hij zegt wat hij denkt en ik ben ook zo."