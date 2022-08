Leclerc wil niet dat Ferrari zich alleen op wereldtitel focust

Charles Leclerc is dit seizoen de voornaamste uitdager van Max Verstappen. De wereldtitel lijkt echter ver weg, de Monegask kreeg dit seizoen meermaals te maken met betrouwbaarheidsproblemen en uitvalbeurten. Leclerc wil de focus dan ook niet langer leggen op het behalen van de wereldtitel.

In de laatste Grand Prix voor de zomerstop liep alles weer in de soep voor Leclerc en Ferrari. In Hongarije ging men bij Ferrari op strategisch gebied zeer opzichtelijk de fout in. Leclerc werd naar binnen geroepen voor een bandenwissel en het team stuurde hem de baan op, op de harde band. Deze compound was overduidelijk niet geschikt en Leclerc moest de kans op de zege laten gaan.

Wereldkampioenschap

Leclerc wil dan ook niet langer meer denken aan de wereldtitel. De Monegaskische coureur wil dat men bij Ferrari eerst de focus op iets anders legt. Tegenover de internationale media is Leclerc er nogal duidelijk over: "Voordat wij aan het wereldkampioenschap kunnen denken moeten we als team begrijpen wat we moeten doen om onszelf te verbeteren. Ander gaat het namelijk heel erg moeilijk worden."

Stappen

Ondanks de vele blunders is Leclerc toch ook trots op zijn team. Ferrari heeft immers een aantal zeer tegenvallende seizoenen achter de rug. Leclerc is dat nog niet vergeten: "Als je kijkt waar wij vandaan komen, dan denk ik dat we enorme stappen hebben gezet. Er is echter nog een stap die we moeten zetten en we zijn daar mee bezig. Ik heb er vertrouwen in dat we dat zullen doen."