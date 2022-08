Marko vraagt voor meer waardering voor prestaties Verstappen

Max Verstappen gaat momenteel met een ruime voorsprong aan de leiding in het wereldkampioenschap. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is bezig met een zeer sterk seizoen en lijkt de gedoodverfde wereldkampioen. Bij veel kenners laat Verstappen dan ook een zeer sterke indruk achter, toch vindt men bij Red Bull dat er meer waardering nodig is.

Afgelopen weekend sloot Verstappen de eerste seizoenshelft op een zeer sterke wijze af. In Hongarije moest de Nederlander na een tegenvallende kwalificatie vanaf de tiende plaats starten. Red Bull zorgde voor een sterke strategie en Verstappen reed een zeer sterke inhaalrace. De Red Bull-coureur schreef de Grand Prix op zijn naam en de vreugde was groot.

In Hongarije was het eveneens feest bij Mercedes, hun coureurs Lewis Hamilton en George Russell kwamen achter Verstappen als tweede en derde over de streep. Red Bull-adviseur Helmut Marko laat aan OE24 weten dat zijn pupil meer waardering verdient: "Ik wil gewoon zien dat de race van Max genoeg gewaardeerd wordt. Na de pech in de kwalificatie begon hij vanaf de tiende plaats op een circuit waarvan men verwachtte dat er niets mogelijk was van achteren. Als Max vooraan had gestaan, dan was hij gewoon weggereden."