Piastri ontkent Alpine contract voor 2023

Eerder vandaag maakte het team van Alpine bekend dat Oscar Piastri in 2023 voor het team zal gaan racen. De Australiër werd aangekondigd als de vervanger van Fernando Alonso die op zijn beurt naar Aston Martin vertrekt. Opvallend genoeg ontbraken er citaten van Piastri in het persbericht van Alpine, nu heeft hij zelf fel gereageerd.

Op sociale media liet Piastri vanavond van zich horen over het nieuws. De jonge Australiër laat weten dat er niets klopt van het nieuws. Op Twitter liet Piastri weten dat Alpine zonder zijn toestemming een persbericht met de wereld heeft gedeeld. Volgens de regerend Formule 2-kampioen klopt er niets van: "Dit is fout en ik heb geen contract voor volgend seizoen getekend bij Alpine. Ik zal volgend seizoen niet rijden voor Alpine."

I understand that, without my agreement, Alpine F1 have put out a press release late this afternoon that I am driving for them next year. This is wrong and I have not signed a contract with Alpine for 2023. I will not be driving for Alpine next year.