Aston Martin werkt bandentest af, Hülkenberg vandaag in actie

De Hongaarse Grand Prix van afgelopen weekend was de laatste race voor de zomerstop. Dat betekent dus dat de teams, coureurs en medewerkers op vakantie kunnen. Toch blijft één team nog eventjes hangen op de Hungaroring om het nodige testwerk voor bandenleverancier Pirelli.

Het team van Aston Martin werkte gisteren de eerste testdag af op het circuit nabij de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Lance Stroll zat achter het stuur en werkte de nodige rondjes af. Vandaag werkt Aston Martin de tweede en laatste testdag af op de Hungaroring. Vandaag zal reservecoureur Nico Hülkenberg plaatsnemen achter het stuur, Sebastian Vettel komt niet in actie tijdens de tests.

Volume up! 🔊@lance_stroll giving those @pirellisport tyres a workout on the first day of this week's #F1 tyre test. pic.twitter.com/cAksBFb09y