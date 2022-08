Video: Verstappen krijgt uitgebreide uitleg over hevige massage

Het team van Red Bull Racing kende afgelopen weekend in Hongarije weer een zeer groot succes. Na een tegenvallend kwalificatie moesten Max Verstappen en Sergio Perez zich naar voren vechten. Beide coureurs streden met het mes tussen de tanden en Verstappen ging er zelfs met de zege vandoor.

Naast de sessies gebeurde er nog veel meer en Red Bull deelt de meest opvallende beelden en soundbites maar wat graag op de sociale media. Ditmaal krijgt Verstappen een uitgebreide uitleg over een heftige massage, wordt er gekeken naar het weer en moeten Verstappen en Perez een wel heel enthousiaste aankondiging voor het Circuit of the Americas voorlezen.