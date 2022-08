Marko stelt fans gerust en verwacht geen motorstraf voor Verstappen

Het team van Red Bull Racing kende gisteren een dramatische kwalificatie in Hongarije. De Oostenrijkse renstal begon vol goede moed aan het weekend maar de meeste plannen konden gisteren de prullenbak in. Sergio Perez wist Q3 niet te bereiken en Max Verstappen kreeg problemen in het beslissende kwalificatiegedeelte.

De Nederlander verprutste zelf zijn eerste run door zich te verremmen. Men had daarna goede moed over een goede afloop maar ook die wens werd geen waarheid. Verstappen reed tijdens zijn tweede run slechts stapvoets over de baan en meldde zich over de boordradio met het veelzeggende bericht: No Power. Er werd nog van alles uitgeprobeerd door Red Bull maar het mocht niet maten.

Verstappen start de race vandaag daarom slechts als tiende. De motorproblemen kunnen eveneens voor nog meer kopzorgen zorgen, een gridstraf zou immers niet goed uitkomen. Teamadviseur Helmut Marko laat echter weten dat dit niet de verwachting is van Red Bull. Bij ORF is hij duidelijk: "We hadden bij de tweede poging van Max een probleem met de motor. Hij had daardoor niet het volledige vermogen tot zijn beschikking. We denken dat we weten waar het aan ligt. Er is geen straf gekoppeld aan het wisselen van dit onderdeel."