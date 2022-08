Marko wil nog niets zeggen over Porsche-deal: "Mag nog geen felicitaties accepteren"

Het begint er steeds meer op te lijken dat Volkswagen Group-merken Audi en Porsche de Formule 1 vanaf 2026 gaan betreden. De twee merken zullen het avontuur allebei op een andere wijze gaan aanpakken. Audi aast op een overname van Sauber terwijl Porsche wil gaan samenwerken met Red Bull.

De deal tussen Porsche en Red Bull Racing lijkt haast een no brainer. Eerder deze week lekte er namelijk een document uit waarin stond dat Porsche een flink aandeel had genomen in Red Bull. Dit nieuws kwam voor niemand als een donderslag bij heldere hemel maar bij Red Bull houdt men vooralsnog de kaarten stevig tegen de borst.

Felicitaties

Ook teamadviseur Helmut Marko wil vooralsnog niet te stevig reageren. De altijd uitgesproken Oostenrijker laat in gesprek met Kleine Zeitung weten dat de slingers nog niet worden opgehangen: "Ik mag nog geen felicitaties accepteren. We hebben gesproken maar er is nog geen beslissing genomen. De Volkswagen Group heeft besloten dat ze de Formule 1 betreden als de nieuwe motorreglementen bepaalde elementen bevatten. Het gaat dan over de cost cap, de nieuwkomerstatus, CO2-neutrale brandstoffen en nog maar een paar punten."

Waterdicht

Ondanks het feit dat Marko toegeeft dat er gesprekken zijn gevoerd en Porsche een aantal wensen heeft, wil hij nog geen bevestiging delen. Marko en consorten wachten de beslissingen over de nieuwe motorregels rustig af: "We kunnen nu nog niets bevestigen. Alles met de nieuwe regels moet waterdicht zijn want het zal een enorme verandering zijn. Ook Ferrari en Mercedes hebben zo hun dingen want ze willen hun voorsprong behouden."