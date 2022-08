Norris grapt na vierde plaats: "Jammer dat George onze glans steelt"

De kwalificatie in Hongarije verliep niet zoals velen van te voren hadden gedacht. Niet de Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Perez en ook niet de Ferrari's van Carlos Sainz en Charles Leclerc waren de sterkste. De snelste tijd werd op verrassende wijze genoteerd door Mercedes-coureur George Russell.

Maar Russell was niet de enige Brit die zeer sterk voor de dag kwam op de regenachtige zaterdag in Hongarije. Op het circuit nabij hoofdstad Boedapest werd de vierde tijd namelijk genoteerd door niemand minder dan Lando Norris. De Britse McLaren-coureur vloog de gehele kwalificatie en de vierde tijd was een mooie beloning voor het harde werk.

Na afloop was hij dan ook zeer opgelucht en had hij alweer genoeg tijd voor grapjes voor de microfoons van de internationale media. Tegenover zijn landgenoten van Sky Sports sprak hij zich uit over zijn eigen prestaties en die van Russell: "Het was een enorm goede dag voor ons. Jammer dat George onze glans steelt maar ik ben heel erg blij voor hem. Dit is zijn eerste pole in de Formule 1. Het was een sterke dag en we staan voor de jongens waar we voor willen staan. De vierde plek is sterk op een circuit waar je moeilijk kan inhalen, hopelijk is dat morgen ook het geval. We staan ook niet zover van pole af als je meeweegt waar we aan het begin van het jaar stonden."