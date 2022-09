Schumacher trots na zesde plaats: "Driver of the Day zijn is fantastisch"

Mick Schumacher was bezig met een zeer tegenvallend seizoen. De Duitse Haas-coureur kreeg veel kritiek maar in de afgelopen twee races kwam hij sterk voor de dag. Schumacher pakte in Silverstone zijn eerste punten en reed afgelopen weekend in Oostenrijk een zeer sterke race.

Schumacher reed zich in de sprint op zaterdag al in de schijnwerpers. De Duitser vocht een stevig duel uit met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. De Brit haalde hem alsnog in maar er waren voor de race nog veel kansen op punten. Schumacher maakte de verwachtingen waar en kwam op de Red Bull Ring als zesde over de streep. Het was zijn beste resultaat tot nu toe en het leverde hem de titel 'Driver of the day' op.

Banden

Na afloop was er dan ook veel vreugde bij de jonge Haas-coureur. Hij zag dat zijn teamgenoot Kevin Magnussen eveneens punten pakte. In de race vocht hij weer met Hamilton en in een persbericht van zijn team deelt hij zijn vreugde: "Ik vocht weer met Lewis, dat was leuk. Ik voelde veel verschil vergeleken met zaterdag. Ik wist dat we op de banden moesten letten. Al snel had ik door dat het geen eenstopper zou worden. Dit voelde ik aan de banden en de wind was ook heel erg anders en het was lastig om ermee om te gaan."

Dankbaar

Ondanks de lastige omstandigheden wist Schumacher dus wel weer punten te pakken. De fans waardeerden het en schonken hem de titel van 'Driver of the day'. Schumacher is daar dankbaar voor: "Het was zwaar maar we hebben na Silverstone weer een dubbele puntenfinish gepakt. Iedereen in het team kan daar heel erg blij mee zijn. Dat ik ben gekozen als driver of the day is fantastisch en daar wil ik iedereen voor bedanken."