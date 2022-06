Horner vreest voor Mercedes in Silverstone: "Denk dat ze sterk gaan zijn"

Aankomend weekend reist het Formule 1-circus af naar één van de meest beroemde circuits van de kalender. De heren coureurs zullen hun rondjes rijden op Silverstone en de verwachtingen zijn hooggespannen. De koplopers van Red Bull Racing en Ferrari kunnen daar zomaar te maken krijgen met een extra concurrent.

Regerend constructeurskampioen Mercedes is bezig met een lastig seizoen maar langzamerhand is er een verbetering zichtbaar. In de vrije trainingen in Canada was de frustratie bij Lewis Hamilton en George Russell nog merkbaar maar na de race sloegen de emoties om naar vreugde. Hamilton werd immers derde en Russell kwam achter hem als vierde over de lijn. De snelheid was daarnaast beter dan eerder in het huidige seizoen.

Sterk

Red Bull-teambaas Christian Horner houdt dan ook rekening met een snel Mercedes in Silverstone. De Brit vreest dat de Britse Mercedes-coureurs kunnen schitteren voor eigen publiek. Tegenover Motorsport.com laat Horner blijken dat hij denkt dat Mercedes een rol kan gaan spelen: "Absoluut, ik denk dat ze sterk gaan zijn op Silverstone. Ik zie geen reden voor waarom dat niet zo zou zijn. Hetzelfde geldt overigens ook voor Paul Ricard."

Ferrari

Vrijwel het gehele seizoen vecht Red Bull een duel uit met Ferrari. Horner denkt dat deze concurrentiestrijd in Engeland gewoon weer verder zal gaan. Ook Ferrari zal volgens de Brit gevaarlijk zijn: "Ik denk ook dat Ferrari snel zal zijn op Silverstone. Het kan voor ons iets uitdagender zijn door de natuur van de lay-out. Het is echt ongelofelijk dat wij een reeks hebben van zes opeenvolgende overwinningen. Maar Silverstone kan onze grootste uitdaging worden."