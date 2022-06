Aston Martin wil door met Vettel: "We hebben een enorm goede relatie"

Het is nog onduidelijk hoe de toekomst van Sebastian Vettel eruit ziet. De Duitse viervoudig wereldkampioen rijdt sinds vorig seizoen voor het team van Aston Martin en beschikt momenteel over een aflopend contract. Het zou dus zomaar kunnen dat hij bezig is aan zijn laatste seizoen in de Formule 1.

Vettel gaf al eerder aan dat hij zeker geen haast heeft bij het maken van een beslissing over zijn toekomst. Bij het team van Aston Martin weten ze in ieder geval wel wat ze willen. Het Britse team in Canadese handen wil Vettel graag behouden en dat steken ze zeker niet onder stoelen of banken.

Teambaas Mike Krack is zeer positief over zijn coureur en hij geeft dan ook aan dat er gesprekken gaande zijn. De teambaas deelt de update in gesprek met Motorsport.com: "We hebben altijd al gezegd dat wij graag willen dat hij langer bij ons blijft als hij beslist om door te gaan. We zijn in gesprek. We hebben ook een enorm goede relatie. Het is niet het geval dat we elkaar deadlines hebben opgelegd. Op een gegeven moment, als het te lang blijft door sluimeren, komen we in de problemen. Hij is zich daarvan natuurlijk ook bewust. We voeren goede gesprekken waar we vertrouwen uithalen."