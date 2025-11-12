user icon
Vettel gaat in op mogelijke comeback bij Red Bull: "Laten we afwachten"

Vettel gaat in op mogelijke comeback bij Red Bull: "Laten we afwachten"
  Gepubliceerd op 12 nov 2025 08:11
  • comments 6
  Door: Jeroen Immink

Sebastian Vettel heeft open kaart gespeeld over de geruchten die hem recent in verband brachten met een terugkeer naar Red Bull. De viervoudig wereldkampioen onthulde dat eerdere gesprekken over een mogelijke functie bij het team “nooit van de grond zijn gekomen”, al sluit hij een comeback in de Formule 1 niet uit – mits de juiste kans zich aandient.

Vettel nam eind 2022 afscheid van de koningsklasse na een indrukwekkende carrière met 53 overwinningen, 299 starts en vier wereldtitels. Sindsdien richt de Duitser zich vooral op duurzame projecten en milieubewustzijn, maar de Formule 1 laat hem duidelijk niet los. Afgelopen weekend dook hij weer op in de paddock van São Paulo, waar hij zijn F1REST-project promootte en tegelijk zijn licht liet schijnen op de opvallende ontwikkelingen bij zijn oude team.

Vettel zag ontslag Horner niet aankomen

Tijdens een gesprek met Sky Sports F1 gaf Vettel toe dat hij “verrast” was door het plotselinge vertrek van Christian Horner als teambaas van Red Bull. “Christian is er al zo lang bij, vanaf het allereerste begin. Hij kent dit team door en door. Alles leek dit jaar te kloppen,” aldus Vettel, die tussen 2010 en 2013 al zijn wereldtitels bij Red Bull veroverde.

Ook over Horner’s opvolger, Laurent Mekies, had Vettel niets dan lof. “Ik ken Laurent, ik heb met hem samengewerkt. Hij is een geweldig persoon. Maar Christian had een enorme invloed op het team – hij wist wat er speelde en hield alles bij elkaar. Het wordt interessant om te zien hoe het nu verder gaat.”

Keert Vettel terug bij Red Bull?

Op de vraag of hij zelf een rol zou kunnen spelen binnen de Red Bull-organisatie, reageerde Vettel met een glimlach. “Ik heb erover gelezen en een beetje met Helmut Marko gesproken, maar het heeft nooit iets opgeleverd. Het heeft nooit echt voet aan de grond gekregen.”

Toch klinkt de Duitser niet alsof hij de deur definitief heeft dichtgetrokken. Hoewel hij geniet van zijn leven buiten de Formule 1, blijft het vuur voor de sport branden. “Ik ben redelijk tevreden met waar ik nu sta, maar ik hou nog steeds van Formule 1,” vertelt Vettel. “In het begin dacht ik: misschien moet ik wat afstand nemen. Maar ik kijk de races, ik volg alles en ik vind het nog altijd geweldig. Ik ken de jongens nog, dus ik sta er nog steeds dicht bij.”

Een comeback in een andere rol lijkt dus niet uitgesloten. “Of de juiste kans zich ooit voordoet? Geen idee. Misschien komt er ooit iets voorbij wat perfect past. De tijd zal het leren.”

Misschien kan hij samen met Webber het management voor Piastri op zich nemen. Moeten ze wel samen een nieuw bedrijf starten, maar Multi21 Management lijkt me wel een goede naam.

