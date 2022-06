Marko duidelijk: "Zeven van de negen races gewonnen, dat is domineren"

Max Verstappen is momenteel bezig met een zeer sterk seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur heeft een straatlengte voorsprong in het wereldkampioenschap en schreef dit seizoen al zes Grands Prix op zijn naam. Hij kan dan ook rekenen op zeer veel complimenten.

Afgelopen weekend won Verstappen in Canada zijn zesde race van het seizoen. Zijn uitdagers Sergio Perez en Charles Leclerc hadden het lastiger. Perez viel uit met betrouwbaarheidsproblemen en Leclerc moest zich naar voren vechten na een gridstraf. In de race wist Verstappen op overtuigende wijze Ferrari-coureur Carlos Sainz achter zich te houden, de Spanjaard was beduidend sneller maar kwam er niet langs.

Dominantie

Red Bull-adviseur Helmut Marko is in ieder geval zeer tevreden met Verstappen. Toch waakt de Oostenrijker voor problemen, zo laat hij weten aan Motorsport.com: "Het belangrijkste is finishen en je moet ook die betrouwbaarheidsproblemen ontlopen. We hebben ook een sprintrace gehad wat ons aan meer punten hielp. We hebben een ongelofelijke reeks nu. Normaal gesproken moeten we veel terrein goed maken in de eerste helft van het seizoen, nu domineren we. Als je zeven van de eerste races wint, dan is dat dominantie."

De eerder door Marko benoemde betrouwbaarheidsproblemen kunnen in het vervolg van het seizoen voor nog meer problemen zorgen. De Oostenrijkse adviseur ziet dat iedereen er problemen mee heeft: "Betrouwbaarheid is altijd een probleem als je zoveel op de limiet zit. Je ziet het ook bij Ferrari. De enigen die geen technische uitvalbeurten hebben gehad zijn de mannen van Mercedes. Wel moesten ze liften tijdens een aantal races om oververhitting te voorkomen."