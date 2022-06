Hamilton verklaart steun aan Schiff: "Deze sport wordt al lang gedomineerd door mannen"

Voorafgaand het Canadese Grand Prix-weekend liet Lewis Hamilton van zich horen op Twitter. De Britse zevenvoudig wereldkampioen nam het op voor Sky Sports-analiste Naomi Schiff. Op de sociale media was er kritiek op haar rol als analiste, een enkeling vond haar bijvoorbeeld te onervaren voor het werk.

De kritiek schoot in het verkeerde keelgat bij enkele collega's van Schiff en dus ook bij Hamilton. Schiff was voorheen actief in de W Series en is sinds dit jaar actief voor het Britse Sky Sports. Tevens mocht ze al meermaals de coureurs interviewen na een kwalificatie of na een race. Daarmee is ze zichtbaar voor de gehele wereld.

Mannen

Hamilton werd in Canada nogmaals gevraagd naar zijn steun voor Schiff. Voor de Brit was het niet meer dan normaal en hij sprong wederom op de barricades. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ik voelde mij echt gedwongen om er iets van te zeggen. Deze sport wordt al heel lang gedomineerd door mannen. Er is nog zoveel werk te doen om de aanwezigheid en de kansen voor vrouwen op alle niveaus te verbeteren binnen de teams en de sport. Ik denk dat het al enorm is verbeterd. Als ik kijk naar mijn team, dan zie ik veel meer vrouwen in de fabriek."

Engineering

Hamilton ziet wel dat veel vrouwen bij de teams nog niet actief zijn in bijvoorbeeld de marketing afdelingen van de teams. De Britse Mercedes-coureur hoopt dat er ook snel vrouwen bijkomen op andere gebieden: "Op het gebied van de engineering moeten we jonge meiden meer aanmoedigen. Ik werk daar op de achtergrond aan samen met Formule 1-CEO Stefano Domenicali en de FIA. Dat doen we om de sport inclusiever te maken."