Hamilton neemt het op voor bekritiseerde Sky Sports-analiste

De analistenploeg van Sky Sports werd begin dit jaar uitgebreid met Naomi Schiff. De Belgische-Rwandese voormalig W Series-coureur is sindsdien een bekend gezicht bij de Formule 1-uitzendingen. Afgelopen weekend stelde ze na de race in Azerbeidzjan de vragen aan de top drie na afloop van de race.

Op social media waren er sommige mensen kritisch op de aanwezigheid van Schiff. Volgens de criticasters zou ze niet genoeg ervaring hebben om haar mening te mogen geven op televisie. Schiff reageerde zelf op Twitter met een aantal veelzeggende emoijs en ze krijgt veel bijval. Mercedes-coureur Lewis Hamilton spreekt zijn volledige steun uit op Twitter en geeft aan dat ze perfect geschikt is om haar mening te geven.

Naomi is an ex-professional racing driver & totally qualified to give her opinion as part of the Sky team. She’s been a great asset since joining & we should welcome more representative broadcasting with open arms. Still have a long way to go to change these attitudes in sport. https://t.co/E6U7zX4XqI