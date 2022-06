Rosberg genoot van Alonso: "Hij is een fantastische toegevoegde waarde voor Alpine"

Fernando Alonso keerde vorig seizoen terug in de Formule 1 bij het team van Alpine. De ervaren Spanjaard liet zien dat hij het kunstje nog zeker niet verleerd is. Afgelopen weekend maakte hij dat in Canada nog maar eens duidelijk door zich sensationeel als tweede te kwalificeren.

Alonso liet het aanwezige publiek juichen maar kwam er in de race niet aan de pas. Hij had last van een motorprobleem en kreeg achteraf ook nog een tijdstraf voor onnodig slingeren. Toch maakte hij veel indruk op fans en kenners. Het is nog duidelijk of Alonso aankomend seizoen ook actief is in de Formule 1 maar de hoop is groot.

Discussie

Ook enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg genoot van de kunsten van Alonso in Canada. De Duitser hoopt dan ook dat Alonso snel een nieuw contract tekent. Tegenover Sky Sports deelt Rosberg zijn complimenten voor de Spaanse tweevoudig wereldkampioen: "Alonso rijdt zo goed dat er helemaal geen discussie moet zijn over dat hij iemands stoeltje inneemt. Hij verdient het waar hij nu is. Hij is een fantastische toegevoegde waarde voor Alpine."

Piastri

Rosberg weet daarnaast ook wel dat Alpine-talent Oscar Piastri achter de schermen klaar staat voor zijn Formule 1-debuut. De Duitser denkt echter dat een andere coureur maar plaats moet gaan maken voor Piastri. Volgens Rosberg mag dit zeker niet ten koste gaan van Alonso: "Het zouden andere mensen moeten zijn die plaats maken voor iemand zoals Piastri. Maar dat moet Alonso zeker niet zijn."