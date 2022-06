Video: Verstappen en Perez worstelen met Canadees quizje

Het team van Red Bull Racing beleefde wederom een redelijk succesvol weekend in Canada. Max Verstappen pakte de pole position in natte omstandigheden. Een dag later reed hij naar de zege nadat hij de aanstormende Carlos Sainz achter zich kon houden. Sergio Perez kende een ongelukkig weekend met een pijnlijke uitvalbeurt.

Tijdens het weekend werd er echter ook genoeg gelachen. Verstappen en Perez deden een quiz over Canada maar de Nederlander is het niet geheel eens met de vraagstelling. Ook vergeet teambaas Christian Horner zijn expertises en ziet Perez dat zijn teamgenoot zijn pet heeft beschadigd.