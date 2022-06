Marko haalt uit naar tweede vloersteun Mercedes: "Anders kun je het niet verklaren"

Het team van Mercedes liet in Canada weer veel van zich horen. De prestaties op de baan waren zeker niet slecht, Lewis Hamilton werd derde en George Russell vierde, maar naast de baan lieten ze ook van zich horen. Het had te maken met de maatregelen die de FIA aankondigde om porpoising tegen te gaan.

Mercedes heeft al het gehele seizoen ernstig last van het gehobbel. Mercedes teambaas Toto Wolff en zijn coureurs riepen de FIA op om in te grijpen. Hamilton en Russell klaagden bijvoorbeeld over gevaarlijke situaties en fysieke ongemakken. Op donderdagavond kwam het statement van de FIA waaruit tevens bleek dat teams een tweede metalen steun aan de vloer te monteren. Voor veel teams was er te weinig tijd om dit te doen, behalve voor Mercedes.

Tot afgrijzen van de andere teams verscheen Mercedes op de vrijdag op de baan met een tweede steun. Er dreigde een protest en Mercedes verwijderde snel de tweede steun. Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko laat tegenover Motorsport.com zijn ergernis lopen: "Ik was enorm verbaasd toen ik die vloer zag met de tweede steun. Toen de technische richtlijn naar buiten kwam was het duidelijk dat er te weinig tijd was om zo'n onderdeel aan te voeren. Dus ja.." Marko reageert daarna duidelijk op een suggestie over voorkennis: "Anders kun je niet verklaren wat er gebeurde."